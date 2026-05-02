Slušaj vest

Grafičar je ove sezone ostvario istorijski uspeh i stigao do polufinala Kupa Srbije gde je odmerio snage sa Vojvodinom.

U meču na Marakani Grafosi su namučili Vošu, poraženi su sa 1:2, ali su dokazali da se na Senjaku radi veoma kvalitetno.

Grafičar - Vojvodina 1:2 Foto: Instagram / RFK Grafičar

Pogledajte kako je izgledao istorijski dan Grafosa koji su odigrali odličnu utakmicu protiv Vojvodine u polufinalu Kupa Srbije. Od okupljanja, pa do odlaska sa Marakane, video tim Grafičara pratio je fudbalere i stručni štab - pogledajte kako je izgledao njihov dan.

