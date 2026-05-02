Slušaj vest

Krem fudbala stigao je u Srbiju, tačnije na prelepi Zlatibor, gde će se održati još jedno izdanje dobro poznatog međunarodnog turnira.

Zlatibor kup održava se od 30. aprila do 3. maja, a svečana ceremonija otvaranja bila je spektakularna. Na Kraljevom trgu okupio se veliki broj ljudi, a predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović pozdravio je sve prisutne, poželevši svima da uživaju u sportu koji vole.

1/6 Vidi galeriju Zlatibor kup 2026. - svečano otvaranje Foto: TO Zlatibor

Učešće su uzeli mladi iz čak 15 zemalja a igra se u čak osam uzrasnih kategorija. Finalni dan po programu je 3. maj.

Turnir organizuju Opština Čajetina, Turističko rekreativni kompleks Zlatibor i Turistička organizacija Zlatibor. Imena ekipa potvrda su da turnir nastavlja kontinuirani rast i razvoj a ujedno doprinosi promociji zlatiborskog okruga ali i Srbije u celini.

Veliki broj srpskih ekipa predvode Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina, kao i Grafičar, ali i mnogi drugi. Među učesnicima su i velikani turskog, rumunskog i grčkog fudbala Bešiktaš, Steaua i Panatinaikos.

BONUS VIDEO: