Gonzalo Iguain je u svojoj bogatoj karijeri odigrao 785 utakmica, dao je 366 golova, upisao 127 asistencija i podigao čak 14 trofeja, a danas gotovo da ne liči na sebe.

Gonzalo Iguain Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, EPA/PAOLO MAGNI

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koju je podelio jedan navijač, lokacija je Majami, gde je Argentinac odlučio i da završi karijeru u januaru 2023. godine.

Zanimljivo da je Iguain isto godište kao Lionel Mesi i Luis Suarez, koji i danas nastupaju za Inter Majami, ali je on očigledno odavno shvatio da mu je došao trenutak da okači kopačke o klin.

Za one koji su zaboravili, Iguain je ponikao u River plejtu, iz kog je još kao 20-godišnjak stigao u Real Madrid za 12.000.000 evra. Za Real je nastupao sve do leta 2013. kada je ostvario prvi veliki transfer u Napoli, za 39.000.000 evra, da bi potom postao rekordni transfer u Seriji A, prelaskom u Juventus za 90.000.000 evra.

Sa Juventusom je imao ugovor do 2020. godine, ali je zbog slabijih izdanja išao na pozajmice u Milan i Čelsi, da bi potom kao slobodan otišao u Inter Majami.

Za Argentinu je odigrao 75 utakmica, dao je 31 gol, ali ga mnogi pamte po promašajima iz finala Svetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu.

