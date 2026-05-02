Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga i golman Matija Gočmanac veruju u dobar rezultat novosadskog kluba u Surdulici.

Nakon plasmana u finale Kupa Srbije, Vojvodina u ponedeljak od 17 časova gostuje ekipi Radnika u nastavku borbe za drugo mesto.

– Pre nego što pričamo o Surdulici, želim da čestitam svojim igračima, stručnoš štabu i celom klubu na novom plasmanu u finale Kupa Srbije. Utakmica protiv Grafičara je došla u teškom trenutku, jer je ekipa bila ispražnjena mentalno i fizički, ali uspeli smo da odolimo tim nekim iskušenjima. Protivnik je bio veoma motivisan, ali uspeli smo da pobedimo, uz ne baš sjajnu igru. Ali, veličina je u tome da je dobijemo i kada igramo loše. Ova ekipa ima potencijal u koji verujem i u koji sam uvek verovao. Odigrali smo na rezultat, prošli i svaka im čast na tome. Što se tiče narednih utakmica i borbe za drugo mesto, mi od nje ne bežimo. Ali, u Surdulici ćemo morati da odmorimo neke igrače, jer ćemo imati opet gust raspored. Posebno mislimo na odmor zbog igranja na veštačkoj travi, na kojima se ne snalazimo najbolje. Daćemo sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat i da dobijemo utakmicu. Nadamo se da će ekipa malo odmoriti tokom praznika i verujem da će igrači napuniti baterije – rekao je Tanjga.

Matija Gočmanac je takođe optimista pred duel sa Radnikom.

– Iskoristili smo ovaj dan za oporavak od jučerašnje utakmice. Istina je da smo u poslednjih 12 dana imali četiri utakmice, što nas je dosta potrošilo, ali imamo slobodan dan, a bez obzira na odmor, u ponedeljak ćemo se boriti svim silama, kao i do kraja za to drugo mesto – istakao je Gočmanac.

Tanjga smatra da su i Radnik i Vojvodina ostvarili primarni cilj, ali da će i pored toga biti motivisani da pobede i jedni i drugi.

– Ako smo kod ciljeva, i mi smo ispunili cilj – finale Kupa i plasman u Evropu, ali kada imamo mogućnost da se borimo za drugo mesto, nećemo ni to da ispustimo. Radnik je ekipa koja uvek igra na rezultat, posebno na svom terenu na kom su navikli da igraju. Tamo je svakom rivalu teško, ali nije to alibi. Ova utakmica može da bude bitna za one igrače koji bi da promene sredinu, pa je pravi trenutak da se dokažu protiv Vojvodine. Znamo da će biti motivisani, ali i mi ćemo biti isto motivisani. Ako budemo dobro ušli u meč, znamo šta nam je cilj. Drugo mesto bi bila kruna ove sezone nakon što smo početkom sezone imali imperativ da se plasiramo u Evropu. Uz sve one odlaske, pa i povrede, tako da smo napravili sjajan rezultat i borimo se da bude još bolji – zaključio je Tanjga.

