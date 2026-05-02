Andoni Iraola je tražena roba.

Španski trener napušta Bornmut po isteku ugovora na kraju sezone, a još uvek nije odlučio gde će nastaviti karijeru.

Njegova želja i ambicija je ostanak u Premijer ligi, trenutno "koketira" sa Čelsijem, ali nije jedina opcija za "plavce". To želi da iskoristi - Ajaks! Novi sportski direktor želi da vrati Ajaks na veliku mapu Evrope, da vrati titulu u Amsterdam i veruje da bi Iraola bio pravi čovek za to.

Iraola je karijeru gradio u Rajo Valjekanu, a odličan rad u Španiji preporučio ga je Bornmutu, gde je ostvario istorijske uspehe.

Što se tiče Ajaksa, svi znaju da je u pitanju evropski velikan, četvorostruki šampion Evrope (1971, 1972, 1973. i 1995. godine), ali ipak, veliko je pitanje da li Eredivizija privlači Iraolu u ovom momentu.

Za sada deluje da su opcije - Čelsi, Kristal Palas i Ajaks, pa čekamo odluku sjajnog Iraole.

Kurir Sport / Sportske.net

