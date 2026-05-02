Slušaj vest

Andoni Iraola je tražena roba.

Španski trener napušta Bornmut po isteku ugovora na kraju sezone, a još uvek nije odlučio gde će nastaviti karijeru.

Njegova želja i ambicija je ostanak u Premijer ligi, trenutno "koketira" sa Čelsijem, ali nije jedina opcija za "plavce". To želi da iskoristi - Ajaks! Novi sportski direktor želi da vrati Ajaks na veliku mapu Evrope, da vrati titulu u Amsterdam i veruje da bi Iraola bio pravi čovek za to.

Andoni Iraola Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Iraola je karijeru gradio u Rajo Valjekanu, a odličan rad u Španiji preporučio ga je Bornmutu, gde je ostvario istorijske uspehe.

Što se tiče Ajaksa, svi znaju da je u pitanju evropski velikan, četvorostruki šampion Evrope (1971, 1972, 1973. i 1995. godine), ali ipak, veliko je pitanje da li Eredivizija privlači Iraolu u ovom momentu.

Za sada deluje da su opcije - Čelsi, Kristal Palas i Ajaks, pa čekamo odluku sjajnog Iraole.

Kurir Sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbal"OSEĆAM DA JE OVO PRAVI TRENUTAK DA SE POVUČEM" Iraola napušta Bornmut na kraju sezone
Arsenal - Bornmut
Fudbal"NADAM SE..." Iraola se oglasio zbog Antoana Semenja: "Mnogo je buke oko njega..."
Antoan Semenjo
FudbalRUBEN AMORIM NA IZLAZNIM VRATIMA! Mančester junajted mu već traži zamenu, evo koja tri kandidata se posebno ističu!
FudbalMILOSAVLJEVIĆ NIJE IGRAČ ZA BUDUĆNOST - ON JE FUDBALER ZA BORNMUT: Španac oduševljen mladim štoperom - pohvalio još jednog Srbina!
Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport