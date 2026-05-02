Čukarički je protiv Partizana obezbedio plasman u plej-of, a potom je odigrao još četiri meča, u sva četiri zabeležio je remije. Redom je nerešeno bilo u duelima sa Radničkim 1923 (0:0), Radnikom (2:2), OFK Beogradom (0:0) i napokon Novim Pazarom (2:2).

Uoči duela protiv Crvene zvezde u ponedeljak u 19 časova na Banovom brdu intervju za emisiju „U ritmu Čuke“ dao je Slobodan Tedić, najbolji strelac Čukaričkog ove sezone i jedan od igrača koji ima više od 100 nastupa u belo-crnom dresu. Visoki napadač je govorio o povratku u klub, aktuelnoj sezoni, predstojećem prelaznom roku, ali i jednom zanimljivom detalju iz svlačionice i saigraču koji ima zanimljiv hobi. Dotakao se Tedić i šampionske trke u Engleskoj, uz nadu da će titula pripasti njegovom nekadašnjem timu Mančester sitiju.

Drugi prilog u emisiji vezan je za Omladinsku školu Čukaričkog, koja je među najcenjenijima u Srbiji, a potvrda toga je i najnovije istraživanje Međunarodnog fudbalskog instituta CIES, sa sedištem u švajcarskom Nojšatelu.

Naime, ovaj Institut je rangirao klubove koji se trenutno takmiče u 50 najjačih liga sveta, a u kojima su fudbaleri mlađi od 21 godine odigrali najveći procenat minuta u prvenstvenim utakmicama tokom poslednjih pet godina. Čukarički je po ovom kriterijumu na visokom 14. mestu, igrači tog uzrasta proveli su 26,6 odsto vremena na mečevima u periodu od prethodnih pet godina

U trećoj emisiji „U ritmu Čuke“ predstavili smo još jednom bisera, člana kadetske selekcije belo-crnih, ali i reprezentacije Srbije, Danila Feketea. Ovaj talentovani napadač je već šest godina u Čukaričkom, nedavno je igrao i prijateljski meč za prvi tim, gde je u pobedi protiv BASK-a od 6:2 postigao dva gola. Fekete je pričao o svojim ciljevima, ali i specifičnom odnosu koji ima sa svojim idolom, Mihajlom Cvetkovićem, momkom koji je zablistao u dresu Čukaričkog, odakle je stigao do belgijskog velikana Anderlehta, ali i seniorske selekcije Srbije.

Imao je Čukarički tokom istorije brojne legende, a kad se priča o onim starijim igračima, jedna od najvećih je Živojin Radojević, mnogo poznatiji po nadimku „Žika Patika“. Fudbaler rođen 1948. godine na Banovom brdu nastupao je za lokalni klub u čuvenoj generaciji u kojoj su bili još Šikanić, Rović, Vlajić, Radić, Smiljković i mnogi drugi.

O Žiki su ispričane brojne anegdote, imao je vrlo živopisnu karijeru, a pored fudbala voleo je i kafanu, dobru pesmu, društvo… Bio je virtuoz kakav se retko viđa, zbog njegovih driblinga dolazilo se na stadione, a stari Čukaričani su ga obožavali, uživali su da gledaju svog komšiju kako „pleše“ po terenu. Na naš poziv za intervju rado se odazvao, a zakazao ga je u svom omiljenom restoranu „Savski raj“ na Makišu, u čijoj blizini gotovo svakodnevno ide na pecanje. Uživajte u ovoj priči.

