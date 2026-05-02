Fudbaler Zemuna El Fardu Ben, koji je igrao i za Crvenu zvezdu i za Olimpijakos, rekao je da odlično zna da su dva bratska kluba i njihovi navijači povezani.

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu 9. maja od 18 časova dočekati ekipu Novog Pazara u meču 35. kola Superlige Srbije, a taj duel biće prilika da se obeleži 40 godina bratstva između Zvezde i Olimpijakosa.

"Igrao sam za obe ekipe, znam da su navijači povezani. Uvek kada dođete na Marakanu, navijači pevaju i za Olimpijakos. To je stvarno lepo za čuti i takođe osetiti tu vrstu povezanosti između klubova", rekao je Ben za klupski saj Zvezde.

Iskusni 36-godišnji fudbaler je veoma upućen u sličnosti Zvezde i Olimpijakosa.

"Klubovi su veoma slični, prvo zbog boja, pa onda i zbog navijača i ljudi koji rade u klubu. Takođe su oba kluba najveća u svojim zemljama", dodao je Ben.

Iskoristio je priliku Ben i da pozove navijače na utakmicu protiv Novog Pazara.

"Neka dođu i uživaju. Atmosfera će biti fantastična, kao i uvek, jer to je vrsta povezanosti i prijateljstva kakvo se ne viđa svaki dan. Vreme je da se slavi", zaključio je bivši reprezentativac Komora.