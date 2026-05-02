Na utakmici protiv Novog Pazara 9. maja od 18.00 časova FK Crvena zvezda obeležiće 40 godina bratstva sa Olimpijakosom.

Četiri decenije neraskidivog prijateljstva tokom kojih su naša grčka braća stajala uz Crvenu zvezdu i srpski narod, kako u danima radosti, tako i u najtežim vremenima, stoji na sajtu crveno-belih.

Dalje na zvaničnom portalu FK Crvena zvezda piše:

" Postoje utakmice koje se pamte po rezultatu i postoje one koje ostaju zauvek upisane u istoriju zbog poruke koju nose. Upravo jedna takva odigrana je na Marakani u vreme kada je podrška značila više od svake pobede.

Dolazak grčkog Olimpijakosa u Beograd nije bio samo fudbalski događaj, već snažna poruka zajedništva. U vremenu delimičnog ukidanja sankcija, upravo je grčki velikan bio prvi koji je došao na Marakanu. Prijateljska utakmica humanitarnog karaktera odigrana je 12. novembra 1994. godine na Marakani, a Crvena zvezda je slavila rezultatom 4:1 golovima dvostrukog strelca Marka Perovića, Darka Kovačevića i Dejana Petkovića.

Za Crvenu zvezdu su igrali: Zvonko Milojević (Rade Mojović), Dejan Stefanović, Goran Đorović (Nenad Sakić), Nikola Radmanović, Mitko Stojkovski, Marko Perović, Ivan Adžić (Bratislav Živković), Nebojša Krupniković (Jovan Stanković), Darko Kovačević (Predrag Stanković), Dejan Petković i Goran Stojiljković (Darko Pivaljević).

Olimpijakos je igrao u sastavu: Panajotis Kaluhidis, Kirijakos Tohouroglu, Milas Hadidis, Marselo Balboa, Hristos Kalađis, Jorgos Amanatidis, Ilija Ivić, Aleksis Aleksandris, Fabijan Estaj, Petros Marinakis i Kirjakos Karataidis.

Tog dana, rezultat je bio u drugom planu. Mnogo važnija bila je poruka, da Crvena zvezda i Srbija nisu sami, da postoji narod koji deli sa nama i radost i tugu i koji ne odustaje od bratstva ni u najtežim vremenima.

Kroz godine koje su usledile, Olimpijakos i njegovi navijači su potvrđivali povezanost sa Crvenom zvezdom i našim narodom, pružajući podršku u brojnim izazovnim okolnostima. U tim trenucima, njihova solidarnost bila je jasna, nedvosmislena i iskrena.

Zato bratstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa prevazilazi okvire navijačke povezanosti i predstavlja odnos utemeljen na uzajamnom poštovanju i vrednostima koje traju. Posle četiri decenije, jasno je da bratstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa nije slučajnost, već trajno opredeljenje da se uvek bude uz prijatelja."

