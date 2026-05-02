Trener TSC-a Tomislav Sivić rekao je danas da ekipa nije u dobroj situaciji i da ima velike probleme sa sastavom ali da je zadovoljan igrom u nedavnim utakmicama i dodao da njegove fudbalere čeka veliki izazov u Kragujevcu protiv Radničkog 1923 u plej-autu Super lige Srbije.

"TSC trenutno nije u idealnom momentu i suočavamo se sa brojnim problemima, ali zadovoljan sam onim što smo uspeli da implementiramo u igri. U ovakvim mečevima veoma je važan i psihološki aspekt i moram da prenesem na igrače veru da pobeda protiv Radničkog 1923 nije nedostižna", rekao je Sivić.

Fudbaleri TSC-a igraju u nedelju od 19.30 u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, utakmicu 34. kola Super lige Srbije, odnosno četvrtog kola plej-auta.

"Ove utakmice odlučuju nijanse, forma, koncentracija i mentalna snaga. To jesu veliki izazovi, ali moramo da se prilagodimo situaciji. Pokušaćemo da zadržimo nivo igre iz prethodna tri kola, kao trener mogu da budem zadovoljan kako ekipa izgleda na terenu. Momci rade izvanredno i zaslužuju pohvale", naveo je Sivić.

TSC je 11. na tabeli sa 40 bodova, a Radnički ima bod više na 10. mestu.

"I oni i mi smo ekipe od kojih se očekivalo više, ali smo se spletom okolnosti našli u ovoj fazi. Reč je o kvalitetno formiranom timu koji je pre dve godine igrao Evropu. Imaju iskustvo i stabilnost, dok smo mi u drugačijoj situaciji. Dolazak Matića doneo im je dodatnu energiju, pa očekujemo motivisanog protivnika koji će pokušati da rano dođe do prednosti", rekao je Sivić.

Trener ekipe iz Bačke Topole rekao je da ima mnogo problema sa sastavom.

"Ne volim to da ističem, ali suočavamo se sa ozbiljnim kadrovskim problemima, nedostaje nam praktično pola ekipe, i to nosioci igre. Zbog povreda Jovanovića i Bosića situacija u napadu nam je dodatno otežana, kao da smo ostali bez obe ruke. Uz to, ne možemo da računamo ni na Petrovića, Prestiža, Jovanovića, Radina i Capana. Jovičić se tek na prethodnom meču vratio u tim", naveo je on.

Golman Nikola Simić rekao je da se ekipa dobro pripremila i da želi pobedu u Kragujevcu.

"Biće teško jer su dobili novu energiju promenom trenera. Plej-aut nosi specifičan pritisak, igra se na rezultat i detalji prave razliku. Dobro smo se pripremili i želimo da se vratimo sa tri boda. Imamo dve pobede i poraz, ali znamo da možemo bolje. Ključno je da ostanemo fokusirani svih 90 minuta", rekao je on.

Kurir sport / Beta

