Dani Karvahal je doživeo povredu stopala zbog koje mora na novu pauzu i veliko je pitanje da li će i kako oprostiti od Real Madrida.

Karvahal je u nemilosti Alvara Arbeloe koji ga je potpuno gurnuo u drugi plan nakon što se kapiten oporavio od povrede. Preciznije, od kako je Trent u formi i fizički spreman, prvi je izbor na poziciji desnog beka, pa je Karvahal ostao u drugom planu zbog čega se i sukobio sa trenerom Alvarom Arbelom.

Zbog neigranja za Real Madrid, Karvahal je kao do sada nezamenjivi kapiten reprezentacije Španije, takođe pao u drugi plan. Luis De La Fuente je za poziciju desnog beka računao na Pedra Pora i Markosa Ljorente, a takođe je dao šansu i Oskaru Mingezi iz Selte.

Karvahal bi zbog nove povrede mogao da dovede i svoj oproštaj od Real Madrida, kao i nastup na Mundijalu.

Spekuliše se da Karvahal možda bude spreman za poslednje kolo, protiv Atletik Bilbaa na "Santjago Bernabeu".

Kurir Sport / Sportske.net

