Trener fudbalera Radničkog iz Niša Marko Neđić rekao je danas da su igrači spremni za utakmicu u Kruševcu i da će sve dati za pobedu protiv Napretka, u borbi za opstanak u Super ligi Srbije.

"Imali smo konačno malo duži mikrociklus da se odmorimo i dobro pripremimo za narednu utakmicu. Pričali smo, videli smo sve šta treba da otklonimo, popravimo i najbolje se pokažemo u preostala četiri kola. Svi igrači su spremni, i fizički, i psihički da prikažu svoje najbolje izdanje. Naravno, idemo na pobedu koja nam je mnogo bitna sve i dajemo za nju", rekao je Neđić.

Fudbaleri Napretka igraju u nedelju od 19.30 u Kruševcu protiv Napretka, utakmicu 34. kola Super lige Srbije, odnosno četvrtog kola plej-auta.

Napredak je ispao iz lige, poslednji je sa 14 bodova, a Radnički je prvi u zoni ; ispadanja na 13. mestu sa 37 bodova.

"Oni su ekipa koja je u dnu tabele, ali igrački i po načinu igre u plej-autu opšte ne pokazuje da je tako. Nije lako ekipama koje igraju sa njima, IMT ih je pobedio tek pred kraj utakmice. Oni momci naravno igraju za sebe. Znam i da je veliki rivalitet između Napretka i Radničkog, sigurno da su naši igrači svesni i da će dati sve od sebe da pobedimo", dodao je Neđić.

Neđić je ocenio da je u prethodnom periodu urađen dobar posao i pozvao je navijače da podrže ekipu i u Kruševcu.

Fudbaler Radničkog Uroš Vitas rekao je da je pobeda imperativ i da bi bila sramota da klub ispadne iz lige.

"Mi nemamo puno izbora, moramo da dobijamo utakmice. Protiv Javora je to bilo onako stresno, ali pokazali smo određeni karakter. U Loznici smo na momente izgledali jako dobro, čak mislim da smo do tog prvog gola imali punu kontrolu. Utakmica se okrenula u drugom smeru", naveo je on.

"Imali smo celu nedelju za rad i potpuno spremni dočekujemo utakmicu sa Napretkom. Ono što je trenutno njihov najveći problem, to je pozicija na tabeli. To bi trebalo da bude naša najveća prednost. Napredak je ispao iz lige, nažalost, a mi se borimo za goli život. Iz toga moramo da izvučemo snagu i to treba da bude najveći motiv. Bila bi velika sramota za ovaj grad i za ovaj klub da ispadne iz lige. Atmosfera u ekipi je odlična", dodao je Vitas.

Kurir Sport / Beta

