Predsednik Partizana Rasim Ljajić sazvao je danas sednicu skupštine tog fudbalskog kluba za ponedeljak 1. jun.

Kako je saopšteno, javnost se o ovoj odluci obaveštava blagovremeno kako bi se stalo na kraj spekulacijama, proizvoljnim tumačenjima i nepotrebnom licitiranju u vezi sa terminom održavanja Skupštine.

"Iako Statut propisuje rok od sedam dana za sazivanje sednice, odluka o datumu saopštava se mesec dana ranije radi pune transparentnosti i sprečavanja manipulacija i daljeg medijskog pritiska", navodi se u saopštenju poslatom medijima koje je potpisao Ljajić.

Rasim Ljajić

Klub želi da omogući ;stručnom štabu i igračima da završnicu takmičarske sezone dočekaju u miru, bez dodatnih opterećenja temama koje se nameću u javnosti, a odnose se na rad klupskih organa, piše u saopštenju.

U skladu sa važećim odredbama Statuta, članovi Skupštine imaju pravo da predlažu tačke dnevnog reda, dok će konačan dnevni red biti utvrđen i dostavljen najkasnije tri dana pre održavanja sednice, kako je predviđeno Statutom.

"FK Partizan neće dozvoliti da se proceduralna pitanja zloupotrebljavaju za medijska prepucavanja, podizanje tenzija i pokušaje skretanja fokusa sa onoga što je u ovom trenutku najvažnije, a to su tim, završnica takmičarske sezone i nastavak procesa stabilizacije Kluba. Dok je ova uprava na čelu FK Partizan, sve odluke biće donošene isključivo u okviru nadležnih organa, u skladu sa Statutom, a ne pod uticajem pojedinačnih ili grupnih interesa", piše u saopštenju.

Partizan je pozvao navijače da u preostalim utakmicama pruže punu podršku timu i igračima, kako bi klub ovu sezonu završio na najbolji način.

Kurir Sport / Beta

Navijači Partizana pred večiti derbi