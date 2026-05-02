Slušaj vest

Barselona želi što pre da overi odbranu titule, a Hansi Flik je pred večerašnje gostovanje Osasuni dobio dve važne vesti.

1/14 Vidi galeriju Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Nakon višenedeljne pauze u sastavu su ponovo Rafinja i Mark Bernal, koji bi mogli da dobiju minutažu u drugom poluvremenu, kako bi bili spremni za "El klasiko" narednog vikenda.

Rafinja je povredu zadnje lože doživeo tokom martovske reprezentativne pauze, zbog čega je propustio ključan dvomeč sa Atletiko Madridom u Ligi šampiona i njegov izostanak još kako se osetio. Bernal je bio standardan pre povrede, koju je doživeo u ligaškom okršaju protiv Atletika u Madridu, 4. aprila.

Hansi Flik je sada na slatkim mukama u veznom redu, jer su tu i Pedri, Gavi, Frenki de Jong i povratnik Bernal, dok Rafinjin povratak mnogo znači zbog povrede Lamina Jamal koji je završio sezonu.

Podsetimo, ukoliko Barselona večeras pobedi Osasunu, a Real Madrid u nedelju u istom terminu od 21.00 ne pobedi Espanjol u gostima, Katalonci će osvojiti treću titulu u poslednje četiri godine.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: