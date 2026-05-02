Štoper Brajtona Jan Pol van Heke nova je meta Liverpula i mogao bi da zameni Virdžila Van Dajka u klubu sa "Enfilda".

Pouzdani holandski izvori tvrde da je Van Heke velika želja Arnea Slota, čiji doduše status nije siguran posle razočaravajuće sezone.

Van Heke je idealna tržišna prilika, jer na leto ulazi u poslednju godinu ugovora sa Brajtonom, pa je zbog toga na popustu.

Van Heke je jedan od najboljih štopera ove sezone u Premijer ligi, ima 25 godina i pravi je trenutak za iskorak u karijeri.

Holanđanin je u Brajton stigao još leta 2020. iz NAK Brede za 2.000.000 evra, pa se kalio na pozajmicama u Herenvenu i Blekburnu, pa je od 2022. standardni član "galebova".

Van Heke je za Brajton odigrao 127 utakmica, dao je četiri gola uz šest asistencija, a od 2024. je i reprezentativac Holandije, za koju je upisao 10 nastupa.

Pre Liverpula, Van Heke se povezivao sa Čelsijem i Totenhemom, ali su Redsi sada najkonkretniji.

Arne Slot je želeo Van Hekea još dok je vodio Fejenord, tako da nije čudno što je opet na radaru Liverpula.

Virdžil van Dajk ulazi u poslednju godinu ugovora sa Liverpulom, te nije čudno što klub na vreme traži adekvatnu dugoročnu zamenu.

Doduše, Liverpul je več završio dva mlada štopera, letos je stigao Đovani Leoni iz Parme, dok narednog stiže Žeremi Žake iz Rena.

