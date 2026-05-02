Slušaj vest

Golove su postigli Džordž Herst u trećem minutu, Džejden Filodžin u devetom minutu i Kejsi Mekatir u 85. minutu.

Ipsvič se kao drugoplasirani u Čempionšipu plasirao u Premijer ligu i ima 84 bodova, 11 manje od Koventrija koji je prošlog meseca osvojio titulu i plasirao se direktno u elitni rang.

U plej-ofu će igrati ekipe plasirane od trećeg do šestog mesta, Milvol sa 83 boda, Sautempton i Midlsbro sa po 80 bodova i Hal sa 73 boda.

Milvol je na svom terenu pobedio Oksford 2:0, a Sautempton je na gostovanju pobedio Preston 3:1.

Midlsbro je na gostujućem terenu odigrao nerešeno 2:2 protiv Reksama, koji je sezonu završio na sedmom mestu (71), a Hal je kao domaćin pobedio Norič 2:1.

Prva polufinalna utakmica plej-ofa između Hala i Milvola igra se u petak, a dan kasnije na programu je duel Midlsbroa i Sautemptona. Revanši se igraju 11. i 12. maja.

Finale plej-ofa na programu je 23. maja na Vembliju.

U treću ligu ispali su Oksford junajted, Lester i Šefild venzdej.

(Beta)

