PARTIZAN - NOVI PAZAR: Crno-beli nemaju prava na kiks, četa Nenada Lalatovića želi u Evropu
Fudbaleri Partizana i Novog Pazara igraju meč četvrtog kola plej-ofa Super lige Srbije.
Sastavi
Partizan: Milošević - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Polter.
Novi Pazar: Samčović - Mirosavić, Bačkulja, Hadžimujović, Miletić - Alić, Togbe - Sadi, Camaj, Davidović - Kocebue.
Partizan nema pravo na kiks
Fudbaleri Partizana pred sobom imaju jako važan meč u okviru plejofa Superlige Srbije. Oni će na svom terenu dočekati Novi Pazar koji sa klupe predvodi Nenad Lalatović u ovom meču, koji predstavlja 4. kolo plejofa najelitnijeg srpskog takmičenja.
Partizan i Novi Pazar su dva puta igrali ove sezone i oba puta su crno-beli slavili. Prvi put u novembru u Humskoj sa 2:0, a onda u aprilu su slvaili sa 3:2 na gostujućem terenu. Sada je utakmica jako važna za obe ekipe.