Viljareal je poveo golom Žorža Mikautadzea u 38. minutu, a izjednačio je Karlos Espi u 51. minutu.

Novu prednost domaćima doneo je Alberto Moleiro u 62. minutu, a prednost je udvostručio Mikautadze svojim drugim golom na utakmici u 68. minutu.

Četvrti gol postigao je Tejdžon Bjukenen 87. minutu, a konačan rezultat postavio je Nikolas Pepe u 90. minutu.

Posle 21. pobede u ligi Viljareal se učvrstio na trećem mestu na tabeli sa 68 bodova i ima osam bodova više i utakmicu više od četvrtoplasiranog Atletiko Madrida.

Levante je pretrpeo 17. poraz, pretposlednji je sa 33 boda i ima dva boda manje i utakmicu više od Alavesa, koji je na 17. mestu prvi iznad crte.

Kasnije igraju Valensija - Atletiko Madrid, Alaves - Atletik Bilbao i Osasuna - Barselona.

