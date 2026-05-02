Fudbaleri Udinezea pobedili su na svom terenu Torino 2:0, u utakmici 35. kola Serije A.
UDINEZEU TRI BODA NA DOMAĆEM TERENU: Ehizibu i Kristensen srušili Torino
Golove su postigli Kingsli Ehizibu u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i Tomas Kristensen u 51. minutu.
Njihov saigrač Nikolo Zaniolo postigao je gol u 22. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.
Udineze je posle 13. pobede 10. na tabeli sa 47 bodova.
Torino je u poslednje tri utakmice bez pobede, a posle 16. poraza zauzima 13. mesto sa 41 bodom.
(Beta)
