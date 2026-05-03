Fudbalska konfederacija Afrike (CAF) objavila je datume početka i finala Afričkog kupa nacija 2027. godine, koji će zajednički organizovati Kenija, Tanzanija i Uganda.

Utakmica otvaranja biće odigrana u subotu, 19. juna 2027. godine, dok je finale zakazano za subotu, 17. jul 2027. CAF će naknadno saopštiti koja će zemlja biti domaćin utakmice otvaranja i finala.

Time će se ujedno rešiti i problem pre svih evropskih klubova, koji su ranijih godina u jeku sezone ostajali bez nekih od svojih najboljih igrača koji potiču sa afričkog kontinenta.

Naredni Afrički kup nacija biće prvi turnir ovog takmičenja koji organizuju tri države, što predstavlja jedinstvenu priliku za CAF i afrički fudbal da dopru do više od 400 miliona ljudi u regionu Istočne Afrike.

Nakon završetka preliminarne runde, put ka Keniji, Tanzaniji i Ugandi nastavlja se žrebom kvalifikacija, koji će biti održan 19. maja 2026. godine.

Ukupno 48 reprezentacija, uključujući i tri domaćina, učestvovaće u kvalifikacijama. Žreb će odrediti put ka završnom turniru.

Kvalifikacije će se igrati tokom tri FIFA reprezentativna termina –1. i 2. kolo: 21. septembra – 6. oktobra 2026, 3. i 4. kolo: 9. – 17. novembra 2026, 5. i 6. kolo: 22. – 30. mart 2027.

Ukupno 48 selekcija biće podeljene u 12 grupa sa po četiri tima. Po dve najbolje reprezentacije iz svake grupe plasiraće se na završni turnir.

Naredni Afrički kup nacija ujedno označava povratak takmičenja u region Istočne Afrike prvi put još od 1976. godine, kada je domaćin bila Etiopija.

