Hajdenhajm je poveo 2:0 golovima Budua Zivzivadzea u 22. minutu i Erena Dinkčija u 31. minutu, a Bajern je izjednačio preko dvostrukog strelca Leona Gorecke u 44. i 57. minutu.

Novu prednost domaćima doneo je Zivzivadze svojim drugim golom na utakmici u 76. minutu, a bod šampionu obezbedio je fudbaler Hajdenhajma Diant Ramaj autogolom u 10. minutu nadoknade vremena.

Bajern je ranije odbranio titulu i ima 83 boda na prvom mestu na tabeli, a Hajdenhajm je poslednji sa 23 boda i blizu je ispadanja iz lige.

Fudbaleri Uniona odigrali su na svom terenu u Berlinu nerešeno 2:2 protiv Kelna.

Keln je poveo pogotkom Marijusa Bultera u 33. minutu, a prednost je udvostručio Said El Mala u 61.

Gol za Union Tom Rot u 73. minutu, a izjednačio je Livan Burču u 89. minutu.

Obe ekipe se bore za opstanak, Union je 12. na tabeli sa 33 boda, a Keln je 13 sa 32 boda.

Hofenhajm je na svom terenu odigrao nerešeno 3:3 protiv Štutgarta, u duelu ekipa koje se bore za četvrto mesto i plasman u Ligu šampiona.

Domaći su poveli golom Andreja Kramarića u osmom minutu, a izjednačio je Kris Fjurih u 20.

Prednost Hofenhajmu doneli su Bazumana Ture u 23. i Andrej Kramarić u 49. minutu, a zatim je gol za Štutgart postigao Ermedin Demirović u 64. minutu.

Bod Štutgartu obezbedio je Tijago Tomas u petom minutu nadoknade vremena.

Štutgart je od 69. minuta igrao sa desetoricom, pošto je Atakan Karazor dobio crveni karton zbog oštrog prekršaja.

Obe ekipe imaju po 58 bodova, Štutgart je četvrti, a Hofenhajm peti na tabeli.

U ostalim utakmicama Augsburg je na gostujućem terenu pobedio Verder 3:1, a Hamburg je na gostujućem terenu u Frankfurtu pobedio Ajntraht 2:1.

(Beta)