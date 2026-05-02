Brentford je poveo autogolom Konstantinosa Mavropanosa u 15. minutu, na 2:0 je povisio Igor Tijago sa penala u 52. minutu, a konačan rezultat postavio je Mikel Damsgor u 82. minutu.

Ekipa Brentforda je upisala 14. pobedu od početka šampionata i trenutno je šesta na tabeli Premijer lige sa 51 bodom. Vest Hem je i dalje na 17. poziciji sa 36 bodova, odnosno ima dva boda više i meč manje od Totenhema koji je prvi u opasnoj zoni.

Fudbaleri Njukasla su na svom terenu savladali Brajton sa 3:1. Vilijam Osula i Ben Bern su golovima u 12. i 24. minutu doneli vođstvo Njukaslu, na 2:1 smanjio je Džek Hinšelvud pogotkom u 61. minutu, dok je konačnih 3:1 postavio Harvi Barns u šestom minutu nadoknade.

Njukasl je sada 13. tim lige sa 45 bodova, dok je Brajton pao na sedum poziciju sa 50 osvojenih bodova.

Fudbaleri Vulverhemptona i Sanderlenda odigrali su nerešeno 1:1. Nordi Mukiele je doneo Sanderlendu prednost u 17. minutu, a izjednačio je Santjago Bueno u 54. minutu.

Sanderlend je 12. na tabeli sa 47 bodova, dok je Vulverhempton poslednji sa samo 18 osvojenih bodova.

(Beta)