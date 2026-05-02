Atletiko je i dalje četvrt na tabeli španskog šampionata sa 63 boda, dok je Valesnija sada na 13. poziciji sa 39 bodova.

Golova na ovoj utakmici nije bilo sve do njene završnice kada su Iker Luke u 74. i Migel Kubo u 82. minutu doneli sva tri boda timu iz Madrida.

Fudbalere Atletiko Madrida naredne sedmice najpre čeka revanš meč polufinala Lige šampiona protiv Arsenala, a potom će u Primeri dočekati Seltu. Ekipa Valensije će u sledećem kolu gostovati Atletik Bilbau.

(Beta)

