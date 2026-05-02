Hofenhajm je ovo saopštio neposredno pred početak utakmice sa Štutgartom, ne navodeći nikakve detalje, prenela je agencija Hina.

"Jako sam ponosan što ću i u budućnosti nositi ovaj dres. Svi znaju šta mi ovaj klub znači. Ovde se osećam kao kod kuće. Klub i region odavno su mi postali drugi dom. Srećan sam što se ovaj poseban odnos nastavlja", rekao je 34-godišnji Kramarić koji je u Hofenhajm došao 2016. godine i postao najbolji strelac u istoriji kluba.

Hofenhajm je ove sezone u neizvesnoj borbi za plasman u Ligu šampiona, a prošle sezone se borio za ostanak u elitnom rangu nemačkog klupskog fudbala.

Taj tim je danas mogao da napravi veliki korak ka Ligi šampiona jer je na domaćem terenu igrao protiv direktnog rivala Štutgarta, ali je odigrao nerešeno 3:3. ; Štutgart i Hofenhajm su četvrti i peti na tabeli sa 58 bodova. Tri boda i utakmicu manje ima Bajer Leverkuzen na šestoj poziciji.

(Beta)

