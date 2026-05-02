Sada, na tri runde pre kraja, vode na tabeli sa 76 bodova, na +6 su od Sitija, ali imaju i dva meča više.

Tobdžije su popravile i gol-razliku, koja će odlučiti ako ekipe završe sa istim brojem bodova, trenutno su na 67:26, dok klub iz Mančestera ima 66:29 i stavljen je pod strahovit pritisak pred svoje sledeće susrete.

Sada se čeka reakcija Pepa Gvardiole...

Tim Mikela Artete je sva tri gola postigao u prvom poluvremenu. Viktor Đekereš je u devetom minutu doneo prednost Arsenalu, na 2:0 je povisio Bukajo Saka u 40, da bi Đekereš svojim drugim golom u četvrtom minutu nadoknade postavio konačan rezultat.

Fudbalere Arsenala naredne sedmice najpre očekuje revanš utakmica polufinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida, a potom će u Premijer ligi gostovati Vest Hemu. Ekipa Fulama će u narednom kolu dočekati Bornmut.

