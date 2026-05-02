Nakon poraza od Partizana, Nenad Lalatović je komentarisao utakmicu i poslao poruku crno-belima, ističući bolju igru svog tima u drugom poluvremenu.
ŠMEKERSKA IZJAVA LALATOVIĆA POSLE PORAZA OD PARTIZANA! Poslao poruku crno-belima!
Fudbaleri Partizana savladali su Novi Pazar na svom terenu sa 2:1 u utakmici četvrtog kola plej-ofa Superlige Srbije.
Nakon meča oglasio se trener Pazaraca Nenad Lalatović u izjavi za "TV Arena sport":
Partizan - Novi Pazar, 4. kolo plej-ofa SLS
- Primili smo dva naivna gola u prvom delu utakmice. Partizan je bio bolji za taj jedan, ne dva gola. Drugi deo meča je pripao nama, mislim da vi nerešen rezultat bio najpošteniji, ali čestitam Partizanu i želim im sreću u borbi za drugo mesto - rekao je Lalatović.
