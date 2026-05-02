Golman fudbalskog kluba Čitluk, Nikola Jovanović preminuo je tokom prvenstvene utakmice njegovog kluba protiv Gornjeg Stepoša.

Ova tragedija pogodila je čitav region, a dogodila se tokom utakmice pomenute dve ekipe u okviru prvenstvene utakmice Prve okružne lige Rasinskog okruga.

Odmah nakon tragedije fudbalski savez ovog regiona izdao saopštenje i srceparajuću informaciju:

- Danas je tokom prvenstvenog susreta Prve okružne lige Rasinskog okruga između FK Gornji Stepoš i FK Čitluk došlo do tragičnog događaja. Iskusni čuvar mreže, Nikola Jovanović, doživeo je srčani udar tokom meča i preminuo na putu ka bolnici u svojoj 43. godini.

