Velika tragedije, preminuo srpski golman.
TRAGEDIJA U SRBIJI! Golman doživeo srčani udar tokom utakmice i preminuo na putu ka bolnici!
Golman fudbalskog kluba Čitluk, Nikola Jovanović preminuo je tokom prvenstvene utakmice njegovog kluba protiv Gornjeg Stepoša.
Ova tragedija pogodila je čitav region, a dogodila se tokom utakmice pomenute dve ekipe u okviru prvenstvene utakmice Prve okružne lige Rasinskog okruga.
Odmah nakon tragedije fudbalski savez ovog regiona izdao saopštenje i srceparajuću informaciju:
- Danas je tokom prvenstvenog susreta Prve okružne lige Rasinskog okruga između FK Gornji Stepoš i FK Čitluk došlo do tragičnog događaja. Iskusni čuvar mreže, Nikola Jovanović, doživeo je srčani udar tokom meča i preminuo na putu ka bolnici u svojoj 43. godini.
