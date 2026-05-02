Lajpcig je i dalje treći na tabeli sa 62 boda, dok je Leverkuzen četvrti sa 58 bodova, koliko imaju i Štutgart i Hofenhajm.

Trostruki strelac za Leverkuzen na ovoj utakmici bio je Patrik Šik, u 25, 76. i 89. minutu, a mrežu Lajpciga zatresao je i Nejtan Pela u 45. minutu. Jedini gol za Lajpcig postigao je Kristof Baumgartner u 80. minutu.

Fudbaleri Leverkuzena će u narednom kolu gostovati Štutgartu, dok će Lajpcig dočekati Sankt Pauli.

(Beta)

