Fudbaleri Barselone ostvarili su važnu pobedu protiv Osasune, čime su se približili osvajanju šampionske titule u La Ligi.
NOVI KORAK KA ODBRANI TROFEJA! Barselona srušila Osasunu!
Fudbaleri Barselone pobedili su kao gosti Osasunu 2:1 i došli nadomak osvajanja ove šampionske titule. Bial je ovo deseta uzastopna pobeda lidera La lige.
Pred Realov meč u nedelju ekipa Hansija Flika pobegla je večitom rivalu 14 bodova i svaki rezultat osim pobede "Kraljevskog kluba" u nedelju, i to u Kataloniji gde se sastaje sa Espanjolom, Barsu će promovisati u nove šampione.
Ištvan Kovač na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: rosdemora / Alamy / Profimedia, Xavi Bonilla / DeFodi Images / Profimedia, LLUIS GENE / AFP / Profimedia
U subotu na "El Sadaru" gotovo sve vredno pomena desilo se u poslednjih petnaesetak minuta.
