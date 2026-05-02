Fudbaleri Barselone pobedili su kao gosti Osasunu 2:1 i došli nadomak osvajanja ove šampionske titule. Bial je ovo deseta uzastopna pobeda lidera La lige.

Pred Realov meč u nedelju ekipa Hansija Flika pobegla je večitom rivalu 14 bodova i svaki rezultat osim pobede "Kraljevskog kluba" u nedelju, i to u Kataloniji gde se sastaje sa Espanjolom, Barsu će promovisati u nove šampione.

Ištvan Kovač na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: rosdemora / Alamy / Profimedia, Xavi Bonilla / DeFodi Images / Profimedia, LLUIS GENE / AFP / Profimedia

U subotu na "El Sadaru" gotovo sve vredno pomena desilo se u poslednjih petnaesetak minuta.

