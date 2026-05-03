Fudbaleri Orlando Sitija pobedili su na gostovanju ekipu Intera iz Majamija rezultatom 4:3.

Orlando je slavio u derbiju Floride, iako je nakon nešto više do pola sata igre bio u ogromnom zaostatku. Verovali ili ne, Majami je prokocka čak tri gola prednosti.

Golove za aktuelnog šampiona MLS lige postigli su Jan Frej u 4, Telasko Segovija u 25. i Lionel Mesi u 34. minutu.

Tri gola za Orlando dao je Martin Oheda u 39, 68. i 78. (penal), dok se jednom u listu strelaca upisao Tajris Spajser u 90+3. minutu.

Fudbaleri Intera se nalaze na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 19 bodova, dok je Orlando 13. sa 10 osvojenih bodova.

