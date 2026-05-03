Fudbaleri Orlando Sitija pobedili su na gostovanju ekipu Intera iz Majamija rezultatom 4:3.

Orlando je slavio u derbiju Floride, iako je nakon nešto više do pola sata igre bio u ogromnom zaostatku. Verovali ili ne, Majami je prokocka čak tri gola prednosti.

Golove za aktuelnog šampiona MLS lige postigli su Jan Frej u 4, Telasko Segovija u 25. i Lionel Mesi u 34. minutu.

Tri gola za Orlando dao je Martin Oheda u 39, 68. i 78. (penal), dok se jednom u listu strelaca upisao Tajris Spajser u 90+3. minutu.

Fudbaleri Intera se nalaze na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 19 bodova, dok je Orlando 13. sa 10 osvojenih bodova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog uzbudljivog okršaja:

