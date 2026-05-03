Da podsetimo, radi se o polufinalisti Lige šampiona i timu koji je već duži niz godina treća ekipa u Špainji, odmah iza Barselone i Real Madrida.

Atletiko je kao gost u 34. kolu La Lige pobedio Valensiju rezultatom 2:0 i tako se približio plasmanu u elitno evropsko takmičenje i za narednu sezonu.

Na utakmici protiv Valensije svoj prvi nastup za Atletiko Madrid, koji sada očekuje revanš meč protiv Arsenala u Londonu, upisao je Aleksa Purić.

Visoki dvadesetdvogodišnji štoper je prošao kroz omladinsku akademiju Partizana, ali nije stigao do prvog tima, već je 2023. godine prešao u kiparsku Doksu, a odatle je godinu dana kasnije otišao u Rasing Ferol.

Jedna sezona i 39 utakmica su bili dovoljni da ga Madriđani vide, a od jula 2025. godine igrao je za Atletiko Madriljeno, drugi tim "jorgandžija" za koji je na 27 utakmica postigao gol uz jednu asistenciju.

Dijego Simeone je Purića poslao na teren tek u nadoknadi vremena umesto Havijera Bonara i šteta je što srpski fudbaler nije dobio više minuta, ali i ovo je pokazatelj da u prestonici Španije u njemu vide potencijal i nekoga na koga bi u narednom periodu mogli da računaju.

"Hvala Bogu na svakoj sekundi", poručio je Purić na društvenim mrežama posle utakmice.

