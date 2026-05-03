U MLS je u centru pažnje bila spektakularnma utakmica u Majamiju, gde je Inter Lionela Mesija ispustio vođstvo od 3:0 i na kraju izgubio od Orlanda.

U senci tog spektakla, naš Dejan Joveljić je postigao svoj peti gol od početka sezone u ovom takmičenju.

Njegov Sporting Kanzas siti je na svom terenu dočekao ekipu Sijetl Saundersa, a meč je završen bez pobednika, rezultatom 1:1.

Oba gola su postignuta prilično rano, gosti su poveli pogotkom Pola Rotroka u drugom minutu, a Joveljić je konačnih 1:1 postavio već u 18. minutu meča. Srpski napadač je iskoristio konfuziju u odbrani gostiju, osvojio je jednu ''poklon-loptu'', ušao u šeesnaesterac i u situaciji jedan na jedan sa protivničkim golmanom rutinski zatresao mrežu.

Ovim remijem Sporting Kanzas siti je prekinuo seriju poraza, ali je i dalje poslednji na tabeli Zapadne konferencije sa samo pet bodova iz deset odigranih utakmica. Istovremeno, Sijetl je prekinuo seriju od tri vezane pobede, a na tabeli zauzima četvrto mesto na Zapadu sa 20 osvojenih bodova.

Dvadesetšestogodišnji Joveljić je član Sporting Kanzas sitija od januara prošle godine, a ugovorom je vezan do kraja 2027, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana. Prethodno je tri i po godine branio boje LA Galaksija, pa je njegov staž u MLS ligi sada već prilično dug.

