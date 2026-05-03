NEMAC BI DA NAPIJE DŽEKA ŠLJIVOVICOM! Na najteže pitanje imao spreman odgovor: Završiću vam to uz puno piva i nekoliko rakija...
Nakon što je Šalke sa Edinom Džekom izborio povratak u Bundesligu, u Gelzenkirhenu vlada euforija.
Jedan od saigrača bosanskog napadača, Timo Beker, našalio se na račun toga kako da ubedi "Dijamanta" da ostane u klubu i naredne sezone.
Na pitanje kako da zadrže Džeka, Beker je odgovorio sa osmehom:
"Za to pitanje sam ja danas najbolja osoba jer ću ga danas stvarno dobro napiti. On će stvarno popiti puno piva i možda i nekoliko šljivovica, pa ću ja to završiti", poručio je on.
Šaljiva izjava je obišla region i nasmejala navijače ovog kluba, a dolazi u trenutku kada svi u Šalkeu žele da Džeko ostane i sledeće sezone predvodi napad tima u elitnom rangu nemačkog fudbala.
Džeko je krajem januara stigao u ovaj tim, u martu je proslavio 40. rođendan, a na devet utakmica je postigao šest golova uz tri asistencije.
