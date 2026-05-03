Nakon što je Šalke sa Edinom Džekom izborio povratak u Bundesligu, u Gelzenkirhenu vlada euforija.

Jedan od saigrača bosanskog napadača, Timo Beker, našalio se na račun toga kako da ubedi "Dijamanta" da ostane u klubu i naredne sezone.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija

Na pitanje kako da zadrže Džeka, Beker je odgovorio sa osmehom:

"Za to pitanje sam ja danas najbolja osoba jer ću ga danas stvarno dobro napiti. On će stvarno popiti puno piva i možda i nekoliko šljivovica, pa ću ja to završiti", poručio je on.

Šaljiva izjava je obišla region i nasmejala navijače ovog kluba, a dolazi u trenutku kada svi u Šalkeu žele da Džeko ostane i sledeće sezone predvodi napad tima u elitnom rangu nemačkog fudbala.

Džeko je krajem januara stigao u ovaj tim, u martu je proslavio 40. rođendan, a na devet utakmica je postigao šest golova uz tri asistencije.

