Slušaj vest

Bivši trener Crvene zvezde je automatski suspendovan nakon utakmice svog Makabija ih Haife u gostima Makabiju iz Petah Tikve.

Razlog za suspenziju je žuti karton koji je izraleski stručnjak dobio tokom te utakmice.

Barak Bahar je uspeo da uradi nešto što se zaista retko viđa, dobio je peti žuti karton u sezoni i to mu je automatski donelo zabranu vođenja ekipe na jednoj utakmici.

Izraelac će suspenziju odraditi na utakmici protiv Hapoela Ber Ševe, a ekipu će umesto njega voditi Gaj Cafati, pomoćni trener.

Barak Bahar u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport, Privatna Arhiva

Makabi je u Petah Tikvi pobedio rezultatom 2:1, ali to nije puno popravilo aktuelnu situaciju.

Do kraja sezone je ostalo još šest utakmica, a Makabi Haifa je na petom mestu sa 10 bodova manje od Hapoela iz Tel Aviva i 13 bodova od Makabija iz Tel Aviva koji je na trećem mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Ne propustiteFudbalNEMAC BI DA NAPIJE DŽEKA ŠLJIVOVICOM! Na najteže pitanje imao spreman odgovor: Završiću vam to uz puno piva i nekoliko rakija...
Edin Džeko
FudbalALEKSA IZ ŠAPCA DEBITOVAO ZA POLUFINALISTU LIGE ŠAMPIONA! Ko je Srbin kojeg je Dijego Simeone poslao na teren pred utakmicu sezone u Londonu!
Aleksa Purić
FudbalSRBIN ISKORISTIO VELIKI KIKS PROTIVNIKA! Joveljić došao do novog gola, ali...
Dejan Joveljić
FudbalKATASTROFA MESIJA I EKIPE! Vodili 3:0, pa doživeli neviđeni šok! Amerika bruji o čudesnom preokretu u derbiju Floride! (VIDEO)
Lionel Mesi

Bonus video:

Promocija Baraka Bahara za novog trenera Crvene zvezde Izvor: Kurir/Nenad Kostić