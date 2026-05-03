Slušaj vest

Bivši trener Crvene zvezde je automatski suspendovan nakon utakmice svog Makabija ih Haife u gostima Makabiju iz Petah Tikve.

Razlog za suspenziju je žuti karton koji je izraleski stručnjak dobio tokom te utakmice.

Barak Bahar je uspeo da uradi nešto što se zaista retko viđa, dobio je peti žuti karton u sezoni i to mu je automatski donelo zabranu vođenja ekipe na jednoj utakmici.

Izraelac će suspenziju odraditi na utakmici protiv Hapoela Ber Ševe, a ekipu će umesto njega voditi Gaj Cafati, pomoćni trener.

1/20 Vidi galeriju Barak Bahar u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport, Privatna Arhiva

Makabi je u Petah Tikvi pobedio rezultatom 2:1, ali to nije puno popravilo aktuelnu situaciju.

Do kraja sezone je ostalo još šest utakmica, a Makabi Haifa je na petom mestu sa 10 bodova manje od Hapoela iz Tel Aviva i 13 bodova od Makabija iz Tel Aviva koji je na trećem mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Bonus video: