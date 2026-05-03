Ekipa atinskog AEK-a ima sjajnu sezonu pod vođstvom srpskog trenera Marka Nikolića, a posle uspešnih nastupa u Ligi konferencija, kruna sezone bi trebalo da bude titula prvaka Grčke na koju u ovom klubu čekaju od 2023. godine.

Bila bi to 14. titula AEK-a u klupskoj istoriji, a Nikolićev tim je veoma blizu ostvarenja tog cilja. Četiri kola su ostala do kraja sezone, a AEK ima pet bodova više od drugoplasiranog Olimpijakosa.

Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

U nedelju uveče će AEK kao gost odmeriti snage sa Panatinaikosom koji zauzima četvrto mesto, utakmica počinje u 20 časova, a dan uoči ovog duela fudbaleri i stručni štab AEK-a su dobili podršku kakva se retko viđa.

Naime, na poslednjem treningu AEK-a pred večerašnji duel, na tribinama se okupilo oko 12.000 navijača koji su pružali gromoglasnu podršku svojim ljubimcima, kao da je utakmica već u toku.

U prilogu je deo te atmosfere koju je grčki ''Sport24'' objavio na društvenim mrežama.

Kurir sport/sportske.net

