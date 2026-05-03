Portugalac je u februaru proslavio 41. rođendan i, iako je perfektno fizički pripremljen, pred sobom nema još puno sezona.

Međutim, jedan od najboljih i najpopularnijih fudbalera svih vremena ima uz sebe veliki broj fanova koje slama pomisao da će Kristijano Ronaldo uskoro završiti karijeru profesionalnog fudbalera.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Nakon pobede Al Nasra protiv Al Ahlija, u utakmici u kojoj je postigao 970. gol u karijeri, Ronaldo je govori o onome što niko ne želi da čuje.

"Kraj moje karijere se bliži, hajde da uživamo u svakoj utakmici. Nastavljam da igram ne samo za ovu generaciju, već i za prethodnu i za onu koja dolazi. Uživam u tome iz dana u dan, utakmicu za utakmicom, godinu za godinom, iako se kraj bliži. To je činjenica", rekao je Ronaldo.

Nekadašnji fudbaler Sportinga, Mančester junajteda, Real Madrida i Juventusa se nalazi blizu prve titule sa Al Nasrom pošto na četiri kola do kraja ovaj tima ima četiri boda više od Al Hilala.

