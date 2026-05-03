Istakao je da uprkos kadrovskim problemima želi pozitivan rezultat protiv Crvene zvezde u plej-ofu Super lige Srbije.

"Zaista smatram da smo u poslednje tri utakmice u svakoj zaslužili da pobedimo. Protiv Radnika i Novog Pazara smo primali golove u poslednjim trenucima, dok protiv OFK Beograda nismo krunisali bolju igru, posebno u prvom poluvremenu. Plasirali smo se u plej-of i dobili priliku da učimo, rezultat nije imperativ, ali sigurno ne želimo da izgubimo nijednu utakmicu do kraja", rekao je Marko Jakšić.

On je istakao da bi i remi protiv aktuelnog šampiona bio dobar ishod, ali da će njegova ekipa igrati ofanzivno.

"Protiv šampiona bi i bod bio dobar, ali igramo na svom terenu i ići ćemo na pobedu", naglasio je Jakšić.

Marko Jakšić

Govoreći o kadrovskoj situaciji, trener "brđana" potvrdio je da tim ima problema sa izostancima.

"Ne volim da tražim alibije, ali činjenica je da će nam nedostajati veliki broj standardnih prvotimaca. Ipak, to je prilika za mlađe igrače, pa i neke iz omladinskog pogona. Ko bude najspremniji, taj će igrati", rekao je Jakšić.

Strateg Čukaričkog imao je reči hvale za rivala.

"O Zvezdi je sve rečeno. Imaju najveći budžet, kvalitetne strance i domaće reprezentativce. Devet puta zaredom su šampioni. Respektujemo ih, ali izlazimo na teren da se fudbalski nadmećemo", dodao je on.

Jakšić je podsetio da je ove sezone već uspeo da ostane neporažen protiv crveno-belih, dok je vodio Radnik.

"Na Marakani smo igrali nerešeno, bili strpljivi i opasni iz tranzicije. To je jedan od recepata protiv Zvezde, ne smete srljati i morate koristiti šanse koje dođu", istakao je trener.

Utakmica četvrtog kola plej-ofa igra se na Banovom brdu, a ulaznice će biti dostupne na dan meča na stadionu Čukaričkog, kao i na blagajnama stadiona Stadion "Rajko Mitić" za gostujuće navijače.

Iako ekipa više nema šanse za plasman u evropska takmičenja, Jakšić ističe da motiv ne nedostaje.

"Moramo već sada da osvajamo bodove kako bismo spremno dočekali narednu sezonu. Podigli smo se u nekim segmentima, posebno u odbrani, ali želim da budemo efikasniji", rekao je on.

U završnici sezone priliku su već dobili omladinci, među kojima Mateo Maravić i Andrej Ilić, a očekuje se da još mladih igrača debituje.

"Imamo talentovane momke. Na njima je da rade i izbore se za šansu. Niko ne treba da se iznenadi ako i neki kadeti budu priključeni prvom timu", zaključio je Jakšić.

Čukarički će ugostiti ekipu Crvene zvezde u ponedeljak od 19 časova.

