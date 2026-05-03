Slušaj vest

U slučaju da Real ne slavi u ovom meču,Barselona će i zvanično postati šampion Španije četiri kola pre kraja sezone.

1/14 Vidi galeriju Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Ako Madriđani, ipak, trijumfuju, Barselona će titulu moći da proslavi u narednom kolu, u "El klasiku" baš protiv Reala.

"Neću gledati utakmicu Reala, to je sigurno. Nije za mene. Ako se nešto desi, obavestiće me u našoj WhatsApp grupi", rekao je Flik, dodajući sa osmehom:

"Možda ću sutra otići da vidim El Mago Popa (španskog iluzionistu). Mislim da je sutra njegov poslednji dan predstave".

Fokus je stavio na igru i rezultate Barselone.

"Bilo je važno pobediti danas, a ne šta će se desiti sutra. Bilo je važno da uradimo svoj posao. Videćemo šta će se desiti. Ako osvojimo titulu, slavićemo. Nije bitno kada, važno je da smo uradili svoj posao", rekao je trener Barselone.

Barsa se namučila u Pamploni, a slavila je tek u poslednjih 10 minuta golovima Roberta Levandovskog i Ferana Toresa

"Veoma sam srećan zbog tima, kluba i navijača. Bila je to veoma teška utakmica, posebno u prvom poluvremenu. Tim je srećan. Drugo poluvreme je bilo bolje. Što se tiče izmena, Gavi je imao žuti karton, a sa Rašfordom smo tražili dodatnu brzinu", objasnio je Flik.