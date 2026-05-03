Slušaj vest

Legendarni Aleks Ferguson hitno je prebačen u bolnicu, preneli su britanski mediji!

Kako se navodi, Gergusonu je pozlilo na stadionu gde je uživo gledao okršaj Mančester junajteda i Liverpula.

Aleks Ferguson Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Mark Pain / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia

Kako prenosi "Daily mail", 84-godišnji Ferguson je zbrinut iz predostrožnosti i trenutno je pod lekarskim nadzorom, a u klubu vlada optimizam da će se uskoro oporaviti i vratiti kući.

On je na stadion stigao uoči početka utakmice, ali je u bolnicu prevezen više od sat vremena pre prvog zvižduka.

Ne propustiteKošarkaSUMNJAJU NEKI DA BODRIMO POGREŠAN TIM: Zvezda zove navijače na majstoricu sa Zlatiborom!
zvezda-zlatibor-8962992.JPG
KošarkaZLATIBOR IZDAO ŽESTOKO SAOPŠTENJE I ZAKUVAO ATMOSFERU PRED MAJSTORICU U PIONIRU! Klub iz Čajetine ne želi da ćuti!
zvezda-zlatibor-8962736.JPG
FudbalFLIKA NE ZANIMA REAL MADRID: Barselona pred titulom, Nemac poslao jasnu poruku!
Hansi Flik
KošarkaŠTA JE URADIO MARIO HEZONJA: Svi su u čudu, hrvatski košarkaš bez milosti!
ZVEZDA-REAL MADRID_15.JPG

BONUS VIDEO:

Grobari pozdravili Žofrija Lovernja Izvor: Kurir