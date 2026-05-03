Legendarni Aleks Ferguson hitno je prebačen u bolnicu, preneli su britanski mediji!

Kako se navodi, Gergusonu je pozlilo na stadionu gde je uživo gledao okršaj Mančester junajteda i Liverpula.

Aleks Ferguson

Kako prenosi "Daily mail", 84-godišnji Ferguson je zbrinut iz predostrožnosti i trenutno je pod lekarskim nadzorom, a u klubu vlada optimizam da će se uskoro oporaviti i vratiti kući.

On je na stadion stigao uoči početka utakmice, ali je u bolnicu prevezen više od sat vremena pre prvog zvižduka.

