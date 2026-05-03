Fudbaleri Sasuola su ostvarili veliko iznenađenje pobedom nad Milanom rezultatom 2:0, u utakmici 35. kola Serije A .

Domaći tim je do vođstva stigao već u 5. minutu, kada je Domeniko Berardi iskoristio odličan pas i preciznim udarcem savladao golmana za 1:0.

Prelomni trenutak dogodio se u 24. minutu – Fikajo Tomori zaradio je drugi žuti karton i ostavio Milan sa desetoricom, što je u velikoj meri odredilo dalji tok susreta.

Brojčanu prednost Sasuolo je naplatio odmah po početku drugog dela igre. Igrao se 47. minut kada je Arman Lorijente sjajnim udarcem sa ivice kaznenog prostora povisio na 2:0, na dodavanje Kristijan Torstved

Strahinja Pavlović je odigrao svih 90 minuta za Milan, dok je Nemanja Matić za 45. minuta zaradio žuti karton.

