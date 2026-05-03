Slušaj vest

Bivši srpski fudbaler Rade Bogdanović osvrnuo se na aktuelnu situaciju u FK Partizan.

Bogdanović je u gostovanju na "TV Prva" dao svoju analizu stanja u Partizanu:

1/22 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

- Ima tu mnogo stvari. Suštinski se ništa nije promenilo. Ja sam i dalje stanovišta da je to bilo onako dosta turbulentno i nisu dobro radili. Ljudi vole Partizan, veliki je to klub, institucija, Grobari su pokazali koliko vole klub, ali posle nekog perioda bile su nesuglasice. Dobrim delom je to zakuvao sportski direktor (Predrag Mijatović, prim. aut.), šta da se radi, ljudski je da priznaš da si grešio i ideš dalje - ali sada su među sobom napravili jednu lošu atmosferu - rekao je Bogdanović.

- Loša se poruka šalje u svemu. Tu je skupština, vidim s jedne strane da imaju ti fudbaleri i Apel za spas Partizana, Peđa je sa njima, sa druge strane imate gospodina Ljajića koji dolazi iz politike. Mudar je i školovan Rasim, teško će se izboriti s njim, pa je tu gospođa Milka Forcan, ona je u marketingu prva žena, ali respekt što je ušla u fudbal - baru punu krokodila - rekao je Bogdanović.

BONUS VIDEO: