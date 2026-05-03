Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas na svom terenu Kristal Palas 3:0, u meču 35. kola engleske Premijer lige.

Strelci za Bornmut bili su Džeferson Lerma autogol u 10, Eli Krupi iz penala u 32. i Rajan u 77. minutu.

Bornmut je šesti sa 52 boda, a Kristal Palas je na 15. mestu sa 43 poena.

U narednom kolu, Bornmut će u Londonu gostovati Fulamu, dok će Kristal Palas u Londonu dočekati Everton.

