Real Madrid je objavio da je kapiten Dani Karvahal doživeo novu povredu, te da neće biti spreman za predstojeći "El Klasiko".

Iskusni desni bek ima frakturu prsta na desnoj nozi i biće van terena neko vreme, uključujući i derbi protiv Barselone iduće sedmice.

Dani Karvahal Foto: Daniel Gonzalez/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

- Nakon medicinskih pregleda našeg igrača Danija Karvahala od strane medicinskog tima Real Madrida, dijagnostikovana mu je fraktura distalne falange petog prsta desnog stopala. Njegovo stanje će se pratiti - navodi se u zvaničnom saopštenju Blankosa.

Očekuje se da će Karvahal odsustvovati sa terena oko dve nedelje.

