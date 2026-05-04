Dani Karvahal je povređen i neće biti na raspolaganju za 'El Klasiko', saopštio je Real Madrid nakon medicinskih pregleda.
Real Madrid je objavio da je kapiten Dani Karvahal doživeo novu povredu, te da neće biti spreman za predstojeći "El Klasiko".
Iskusni desni bek ima frakturu prsta na desnoj nozi i biće van terena neko vreme, uključujući i derbi protiv Barselone iduće sedmice.
Dani Karvahal Foto: Daniel Gonzalez/EFE, SERGIO PEREZ/EFE
- Nakon medicinskih pregleda našeg igrača Danija Karvahala od strane medicinskog tima Real Madrida, dijagnostikovana mu je fraktura distalne falange petog prsta desnog stopala. Njegovo stanje će se pratiti - navodi se u zvaničnom saopštenju Blankosa.
Očekuje se da će Karvahal odsustvovati sa terena oko dve nedelje.
