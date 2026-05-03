Srpski plejmejker nije ni blizu forme koja se od njega očekuje, a razočaranje u izraelskoj javnosti dodatno je pojačano posle ubedljivog poraza njegovog tima u Madridu.

Letos je stigao u redove Hapoela uz trogodišnji ugovor vredan 18 miliona evra, ali učinak u debitantskoj sezoni nije opravdao velika očekivanja. U ligaškom delu beležio je u proseku 11,4 poena, 2,6 skokova i 4,2 asistencije, uz skromnih 41 odsto šuta iz igre i čak 2,7 izgubljenih lopti po utakmici.

Ekipa koju predvodi Dimitris Itudis doživela je težak udarac u drugom meču serije protiv Real Madrida, pa se sada nalazi pred gotovo nedostižnim zadatkom u borbi za plasman na završni turnir. Poseban pečat na loše izdanje stavio je upravo Micić, koji je početkom poslednje deonice zbog rasprave sa sudijama zaradio tehničku i isključujuću ličnu grešku.

Nekadašnji reprezentativac i dvostruki prvak Evrope sa Makabijem Gur Šelef nije ga štedeo u analizi.

"Užasno drugo poluvreme Hapoela, jednostavno su se raspali. Micić je bio loš, neodgovoran – padao je po podu, gubio lopte. Bio je na tako visokom nivou, a sada je doživeo težak pad. Njegova nervoza je jedina pozitivna stvar. Nije glup, zna da ne igra dobro."

Posebno bolan bio je pad u nastavku susreta, gde je "kraljevski klub" drugi deo igre dobio sa čak 62:33, iako su gosti na poluvremenu imali prednos

Hapoel ima novu šansu da prekine negativan niz protiv madridskog velikana imaće u utorak, kada će pokušati da se vrati u seriju i produži nadu o plasmanu među četiri najbolja tima Evrope.