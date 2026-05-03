Junajted je poveo golom Mateusa Kunje u šestom minutu, a rezultat je u 14. minutu povećao slovenački fudbaler Benjamin Šeško.

Liverpul je u nastavku stigao do izjednačenja golovima Dominika Soboslaja u 47. i Kodija Gakpa u 56. minutu.

Pobedu domaćem timu doneo je Kobi Mejnu u 77. minutu. Mejnu je u četvrtak produžio ugovor sa Junajtedom do 2031. godine.

Junajted je trećom vezanom pobedom osigurao plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Klub iz Mančestera nalazi se na trećem mestu Premijer lige sa 64 boda, dok je Liverpul četvrti sa 58 bodova.

U narednom kolu Junajted gostuje Sanderlendu, a Liverpul dočekuje Čelsi.