Slušaj vest

Junajted je poveo golom Mateusa Kunje u šestom minutu, a rezultat je u 14. minutu povećao slovenački fudbaler Benjamin Šeško.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Liverpul je u nastavku stigao do izjednačenja golovima Dominika Soboslaja u 47. i Kodija Gakpa u 56. minutu.

Pobedu domaćem timu doneo je Kobi Mejnu u 77. minutu. Mejnu je u četvrtak produžio ugovor sa Junajtedom do 2031. godine.

Junajted je trećom vezanom pobedom osigurao plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Klub iz Mančestera nalazi se na trećem mestu Premijer lige sa 64 boda, dok je Liverpul četvrti sa 58 bodova.

U narednom kolu Junajted gostuje Sanderlendu, a Liverpul dočekuje Čelsi.

Ne propustiteFudbalTRENER LIVERPULA UNIŠTIO SNOVE NAVIJAČA PRED KLASIK PREMIJER LIGE: Salah ne igra protiv Mančester Junajteda!
Mohamed Salah
FudbalKAKAV ŠOK NA ENFILDU - MANČESTER JUNAJTED SRUŠIO LIVERPUL: Košmar Redsa se nastavlja, Crveni đavoli nakon devet godina slavili na terenu najvećeg rivala!
Mančester junajted, Liverpul, Premijer liga
FudbalPALA ODLUKA: Evo da li će Liverpul i Mančester junajted na teren! Sneg pravio ogromne probleme, svi su čekali ove vesti!
profimedia-0951874682.jpg
FudbalNEOČEKIVANE VESTI IZ ENGLESKE! Odlaže se derbi Premijer lige?! Liverpul se oglasio hitnim saopštenjem!
profimedia-0932441199.jpg

Košarkaši Zlatibora izviždani u Pioniru Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO