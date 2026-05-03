Slušaj vest

Zvezda je pobedom u večitom derbiju obezbedila novu šampionsku titulu, a potom se pobedom protiv Jedinstva plasirala i u finale Kupa.

1/14 Vidi galeriju Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Starsport, Kurir Sport

Svoja očekivanja pred meč izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković, koji će sada moći i da kombinuje sastav.

Videćemo kombinovani sastav. Mislim da je realno da malo rotiramo posle kupa i veštačkog terena, jer je bilo i stresa i utakmica gde si morao da daš malo više nego što si planirao, uz respekt prema ekipi sa Uba. Sastav će biti kombinovan, ali ne preterano, jer su to sve igrači koji se kandiduju za prvih 11, tako da tu neće biti velike razlike ili neke velike dileme.

Progovorio je i o povredama:

- Marko Arnautović će sigurno preskočiti ovaj meč. Uvek kada odigra na veštačkoj travi njegovo telo pokaže reakciju, tako da je nažalost i ovog puta bilo tako. Sa njim smo uvek strpljivi i uvek mu damo koji dan više za oporavak da se te reakcije saniraju. Veljković takođe sigurno neće igrati, a Mirko Ivanić ima svoj poseban tretman. To su igrači koji sigurno neće biti u sastavu, ali ponavljam, sve su to reakcije zbog napora i podloge na kojoj smo igrali.

Pohvalio je Stanković i svog kolegu sa suprotne strane, Marka Jakšića:

- Marko je doneo dosta toga novog. On se već profilisao u Radniku iz Surdulice sa svojom "ličnom kartom", što se kaže. Igra fudbal koji želi i koji voli i sigurno će nadograditi Čukarički, što se moglo videti u prethodnih pet do šest kola. Imaju dosta nerešenih utakmica, ali bih se složio sa njim da su neke mečeve trebali da dobiju i da su nesrećno primali golove pred kraj u duelima gde su bili dominantni. Tačno se zna ko šta radi, kako radi, tačno zna šta želi. Marko je još jedan trener u usponu i mnogo mi je drago kada vidim momke koji su tako posvećeni, koji su detaljisti i žele da napreduju i gde god da dođu ekipa im napreduje. Želim mu sve najbolje i od srca jednu lepu karijeru.

stakao je Stanković i da u Slobodanu Tediću vidi opasnost:

- Tedić je pravi gol igrač, znamo ga još iz mog prvog mandata u klubu. Tada se možda nešto i pričalo da se napravi neki dogovor sa njim, ali je otišao u Mančester Siti grupu. Vratio se u Čukarički i ostao je taj "target igrač", u svakom trenutku u šesnaestercu je opasan. Ne smemo da mu ostavljamo mnogo prostora, ni za igru glavom, ni za igru nogu. On je pravi gol igrač.

Biće ovo dobra prilika za kombinovani sastav i neke nove igrače:

- Kada se dosta toga već odlučilo i što se tiče Crvene zvezde i što se tiče Čukaričkog, mislim da će ekipe dosta lakše igrati fudbal. Verovatno će se probati neka igra do iznemoglosti, da se vide neke nove ideje, ali nećemo mnogo eksperimentisati. Želim da vidim na koga sve možemo da računamo, kao što sam pričao i pre meča sa Jedinstvom. Crvena zvezda nosi jedan ozbiljan pritisak rezultata i pritisak ciljeva, tako da nam trebaju igrači koji to mogu da izdrže. Ovo je jedno popodne gde ćemo dobiti dosta odgovora, zaključio je Stanković.

Utakmica se igra u ponedeljak od 19 časova.