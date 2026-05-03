Prelep gol srpskog napadača.
bravo
KONAČNO! Dušan Vlahović postigao gol i to kakav! (VIDEO)
Srpski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je lep gol za Juventus protiv Verone u Seriji A.
Vlahović je nna klui počeo meč protiv Verone, u 46. je zamenio Tirama, a u 62. je izveo majstoriju iz slobodnog udarca, za egal Juventusa protiv Verone u tom trenutku.
Vlahović je sa 20 metara, vrlo lukavo, poslao loptu pored "zida", iznenadio golmana gostiju koji je samo pogledom mogao da siprati kako mu lopta ulazi u mrežu.
Bio je prvi gol Vlahovića od kraja oktobra prošle sezone.
