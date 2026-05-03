Fudbalerke Barselone plasirale su se danas u finale Lige šampiona, pošto su u revanšu na svom terenu pobedile Bajern iz Minhena sa 4:2.

Prvi meč u Minhenu završen je nerešenim rezultatom 1:1.

Katalonke su povele u 10. minutu preko Salme Paraljuelo, da bi sedam minuta kasnije izjednačenje Bajernu donela Linda Dalman.

Novu prednost Barseloni donela je Aleksija Puteljas u 22. minutu, a rezultat je u 55. minutu povećala Eva Pajor.

Tri minuta kasnije Puteljas je svojim drugim golom povećala na 4:1, dok je konačan rezultat postavila Pernile Harder u 71. minutu.

Ovo je Barseloni šesto uzastopno finale Lige šampiona u ženskom fudbalu, a prošle sezone poražene su od Arsenala.

Barselona će u finalu igrati protiv Liona. Finale je na programu 23. maja u Oslu.