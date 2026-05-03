Paok je na krilima sjajnog Andrije Živkovića slavio boljom igrom u drugom poluvremenu slavili i izjednačio se na tabeli sa Olimpijakosom.

Obe ekipe sada imaju po 61 bod, dok AEK na prvom mestu ima 66, ali i meč manje koji kasnije igra sa Panatinaikosom.

Ukoliko bi ekipa Marka Nikolića slavila protiv "Zelenih", AEK bi imao osam bodova više od dva rivala za trofej na tri kola do kraja.

PAOK je poveo u 16. minutu golom Jerumejeva, da bi El Kabi izjednačio u 29. minutu na asistenciju Čikinja. Drugi deo igre prošao je potpuno u znaku srpskog reprezentativca, Andrije Živkovića.

Krilni fudbaler solunskog tima prvo je postigao gol u 55. minutu, a deset minuta kasnije je asistirao kod drugog gola Jerumejeva. U narednom kolu Olimpijakos će dočekati PAOK, dok će AEK biti domaćin Panatinaikosu.