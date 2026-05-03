MEMORIJALNI TURNIR "ŽIVITE": Sećanje na one kojih više nema...
Memorijalni turnir „Živite“ biće održan 4. maja na stadionu Ravni Gaj.
Program sećanja počinje u 11 časova, dok utakmice počinju u 12 časova. Izjave za medije predviđene su pre početka utakmica.
Ovaj događaj okuplja lokalnu zajednicu, prijatelje, brojne fudbalske legende, kao i goste iz sveta sporta i kulture, kako bi sportom, zajedništvom i pozitivnim duhom odali počast onima kojih više nema, a koji zauvek žive u našim srcima.
Organizatori turnira su roditelji stradalih, Fudbalski klub Ravni Gaj i Fondacija „Angelina“.
Svojim prisustvom događaj će podržati i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, predsednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić, potpredsednik za sportska pitanja FK Partizan Predrag Mijatović, kao i predsednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović.