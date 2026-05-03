To je izazvalo reakciju nekadašnjeg reprezentativca Srbije – danas kapitena Sarajeva.

Gostujući u emisiji “Pravo vreme”, na “Hajat TV”, prekaljeni igrač otvoreno je govorio o trenutnom statusu u klubu iz prestonice Bosne i Hercegovine, kao i glasinama da se vraća u Beograd.

“Generalno sam navikao na te stvari. Svaki prelazni rok u prethodne četiri godine me povezuju sa Partizanom. Dete sam Partizana, volim Partizan – to svi znaju. Partizan je klub u kojem sam napravio najvažnije korake, moj klub. Svi znaju koliko volim Partizan, da sam veliki navijač crno-belih. Tamo sam dobio priliku da igram na profesionalnom nivou. Ja sam trenutno igrač Sarajeva, imam ugovor još godinu dana, kapiten sam… Fokusiran sam samo na Sarajevo. Sve spekulacije nastaju samo zbog klikova… U ovom trenutku mislim da od toga nema ništa”, istakao je iskusni vezista

Nakon što je biranim rečima govorio o crno-belima, osvrnuo se Ljajić i na činjenicu da ga nije bilo u protokolu za gostovanje u Posušju, što je slučaj i večeras u derbiju sa Borcem. Otklonio je dileme da to nema apsolutno nikakve veze sa navodnom selidbom u Partizan.

“Biću iskren… Spekuliše se mnogo po medijima o čemu se radi. Stefan Ristovski i ja smo obavili razgovor sa trenerom, koji nam je saopštio da je to odluka kluba da se pruža šansa mlađim igračima, da dobiju veću minutažu. Rekao nam je da nas ne ostavlja na klupi, nema potrebe da putujemo u Posušje. Ostali smo ovde i odradili treninge. Spremni smo za nastavak sezone. Do kad će to trajati – ne znam. To nije na meni. Moje je da radim maksimalno i uvek pružam sve od sebe. Videćemo da li ću dobiti šansu”.

Glavni cilj trenutno mu je titula sa Sarajlijama.

“Prevashodno mi je to u glavi. Dajem svoj maksimum svaki dan. Nije do mene, ali nadam se da ću ostati i sledeće sezone i pokušati da osvojimo dugo čekanu titulu”.